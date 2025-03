Após quatro anos de dedicação e liderança à frente da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa (ACINO), Juçara Rosolen encerrou seu segundo mandato como presidente da entidade. Em sua gestão, ela trabalhou com empenho para fortalecer o comércio local, apoiar empreendedores e buscar constantes melhorias que impactassem não apenas o setor empresarial, mas toda a população de Nova Odessa.

Reconhecida por sua capacidade de unir pessoas e liderar projetos com ética e responsabilidade, Juçara construiu um legado de parcerias sólidas e ações concretas em benefício do desenvolvimento econômico do município. Sua gestão também foi marcada pelo incentivo ao protagonismo feminino no empreendedorismo, especialmente através do trabalho realizado junto ao CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura), que integra a ACINO.

Ao encerrar esse ciclo como presidente, Juçara compartilha o sentimento de missão cumprida, mas não de despedida. Agora, ela passa ser membro do conselho da ACINO e segue como parte ativa do CMEC, onde continuará contribuindo com sua experiência e dedicação.

Em pronunciamento, Juçara fez questão de agradecer as colaboradoras, aos diretores e todos que confiaram em seu trabalho e contribuíram para o sucesso dessa caminhada.

Fala Juçara Rosolen

“Foram anos de muito aprendizado e conquistas que só foram possíveis graças ao trabalho coletivo de tantas pessoas comprometidas com o bem comum. Agradeço de coração a todos os empresários, parceiros e às mulheres empreendedoras do CMEC, que diariamente mostram força, coragem e inspiração”, destacou.

Ela também desejou sucesso à Nova Gestão da ACINO Biênio 2025/2027 e seus novos diretores, reafirmando sua disposição em seguir colaborando sempre que necessário. “A caminhada por uma Nova Odessa mais próspera não para; ela apenas ganha novos caminhos”, concluiu.

Juçara encerra seu mandato com a certeza do dever cumprido, mas com os olhos voltados para o futuro, onde continuará atuando em prol do desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade, sempre com compromisso, responsabilidade e espírito coletivo.

