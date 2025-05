O judoca Henrique Santurbano dos Santos, da equipe ADAJU/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Paulista Sub-18, realizado no sábado (24), em Itapecerica da Serra.

Henrique foi campeão na categoria meio médio, pela divisão especial, ao vencer por ippon Nicolas Almeida, do Esporte Clube Pinheiros. No início de maio, o atleta já havia conquistado o ouro na fase regional dos 40º Jogos Abertos da Juventude, em Aguaí.

“O Henrique é um exemplo de disciplina e comprometimento. Essa medalha representa não só o talento dele, mas também o trabalho feito dentro e fora dos tatames. Ele tem um futuro brilhante, e essa vitória é só o começo. Estamos muito felizes e agradecemos o apoio da Secretaria”, destacou o sensei Edson Catarino, treinador da equipe.

Ficamos muito orgulhosos por mais essa conquista. Essa vitória representa o trabalho sério com o esporte de base em nossa cidade. Parabéns ao Henrique e aos senseis Edson e Diego Caixeta. A Secretaria segue firme no compromisso de apoiar nossos talentos e valorizar o poder transformador do esporte”, acrescentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.