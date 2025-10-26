O judoca Henrique Santurbano dos Santos, da equipe ADAJU/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano de Judô, em disputa realizada nesta quinta-feira (23) em Assunção, no Paraguai. O americanense foi vice-campeão na categoria meio médio, para atletas abaixo de 73 kg.

Na trajetória até a prata, Henrique conquistou três vitórias por ippon, contra representantes do Paraguai, Chile e Uruguai, e na final foi superado pelo compatriota João Medeiros, após punição dos árbitros por shido.

“O Henrique é um atleta muito dedicado, que vem crescendo a cada competição. Essa medalha é fruto de muito treino, disciplina e foco. Representar o Brasil e voltar com o vice-campeonato sul-americano é um grande passo na carreira dele e um exemplo para os jovens que estão começando no judô”, destacou o sensei Edson Catarino, treinador da equipe.

Conquista

“A gente fica muito feliz em ver o Henrique chegar tão longe. Ele é um menino que treina firme todos os dias e merece cada conquista. Essa medalha representa não só o esforço dele, mas também o trabalho de toda a equipe e o orgulho que sentimos em ver o judô de Americana sendo reconhecido fora do país”, acrescentou o sensei Diego Caixeta, também técnico da ADAJU.

Em maio, o atleta americanense já havia conquistado o Campeonato Paulista sub-18 na categoria meio médio, além de ter sido campeão na fase regional dos 40º Jogos Abertos da Juventude, em Aguaí.

“Essa conquista mostra o quanto o trabalho feito nas categorias de base e o apoio ao esporte em Americana vêm se refletindo em ótimos resultados. Ver um atleta da nossa cidade brilhar em um campeonato sul-americano é motivo de muito orgulho e inspiração para todos que acreditam no poder transformador do esporte”, completou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.