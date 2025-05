“A arte tem o poder de tocar onde os discursos técnicos nem sempre alcançam”. É o que ressalta a juíza da área da Infância, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, após uma de suas poesias ser transformada em música pelo rapper Renan Inquérito, durante o lançamento da campanha “Fazer o Futuro Sorrir”, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e instituições, na terça-feira (13).

A iniciativa integra o Projeto “Rap da Primeira Infância”, desenvolvido pelo TJSP. A proposta é oferecer uma reflexão sobre a necessidade de engajamento para a criação de ações e políticas voltadas ao desenvolvimento infantil, além de ressaltar os direitos das crianças nessa fase essencial da vida.

“Ao transformar um poema em música, conseguimos abrir espaço de escuta atenta e sensível para um tema que, apesar de essencial, ainda é invisível na sociedade: a importância da primeira infância. A arte emociona, mobiliza e conecta – e assim, ela pode sensibilizar corações e despertar consciências”, destacou a autora da poesia, cuja inspiração nasceu da vivência dela no Sistema de Justiça com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e da militância frente ao Projeto Afin, uma iniciativa que trabalha pela busca de implementação de políticas públicas.

“A letra tem origem em um poema escrito por mim, publicado a partir de um edital que propunha a produção de obras poéticas sobre infância e juventude. Esse poema traz conteúdos jurídicos, políticos e científicos sobre a Primeira Infância. Ele foi posteriormente adaptado pelo rapper Renan Inquérito, ganhando ritmo e força na linguagem do rap. E, no dia do lançamento, contou ainda com o envolvimento do Coral de Crianças do Instituto Anelo de Campinas”, destacou Michelli.

Experiência inovadora

Para o rapper, Renan Inquérito, a parceria para a elaboração do rap foi uma experiência inovadora e ousada. “Foi muito gratificante, pois o resultado mostrou mais uma vez que, quando a gente soma forças, forças diferentes, ou nem força, talvez a palavra talentos, vivências, conhecimentos, quando a gente cruza esses saberes, quando a gente coloca eles na roda para conversar, o resultado é sempre muito, muito enriquecedor. E eu acho que essa é a palavra dessa parceria. Foi extremamente enriquecedora. E eu fiquei muito feliz com o resultado”.

O lançamento da campanha foi conduzido pelo desembargador Fernando Antonio Torres Garcia e teve como destaque a estreia do videoclipe “Fazer o Futuro Sorrir”, de mesmo nome da iniciativa, gravado com a participação de crianças do Instituto Anelo.

A juíza Michelli lembrou a importância da arte como forma de multiplicar o envolvimento social. “Cada cidadão pode ser um elo nessa corrente. Espalhar a mensagem da música, escutar as crianças, apoiar políticas públicas voltadas à primeira infância, denunciar violências, participar de ações comunitárias, ou simplesmente ser presença afetiva e segura na vida de uma criança. Essa campanha é um convite para que todos se comprometam com a infância com atitude e afeto”, ressaltou.

Ela também lembrou que, ao utilizar a música como mobilização, abre-se um chamado urgente à sociedade. “A criança existe agora. Ela precisa ser ouvida, cuidada e protegida hoje, para que possa sorrir no amanhã. Escolher o rap foi uma forma de dar voz à infância real, conectando a mensagem da proteção com uma estética que é forte, direta e engajada. Foi também uma ponte com o hip hop como instrumento de transformação social”, destacou.

O videoclipe pode ser acessado no link https://www.youtube.com/watch?v=ZvnZfr4Thx8 (canal oficial do TJSP no youtube).

Autora

Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman é Juíza da 2ª Vara de Nova Odessa e Infância e juventude, idealizadora do Projeto Afin e orientadora do Núcleo de Políticas Públicas em Primeira Infância da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJSP.

Rapper

Renan Inquérito é rapper, geógrafo e arte-educador. Seu trabalho mistura arte e educação pelo viés do hip-hop e da literatura, utilizando a música e a poesia como ferramenta de transformação social. É idealizador da “Parada Poética”, um sarau que já foi realizado em diversas escolas, bibliotecas e espaços culturais por todo o Brasil.

Parceiros

A campanha é fruto de parceria entre o Instituto Anelo, o Projeto Afin, o NIPPI (Núcleo da Primeira Infância) e a Coordenadoria da Infância e da Juventude, sob a coordenação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conta ainda com o apoio da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude (Abraminj), do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, do Fórum Nacional da Justiça Juvenil (Fonajuv), do Fórum Nacional da Justiça Protetiva (Fonajup), do Fórum Estadual de Juízas e Juízes da Infância e da Juventude de São Paulo (Foeiji-SP) e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.