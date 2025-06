Juliana cobra estudo do aumento de IPTU e Leoncine diz que 'só tem impresso'

Cobrado pela vereadora Juliana Soares (PT) sobre o estudo que embasaria os votos favoráveis ao aumento da planta de valores que representarão 20,5% a mais no IPTU do ano que vem, o vereador Lucas Leoncine (PSD) disse que não teria o material para apresentar no momento.

Segundo a petista, o líder de governo afirmou na reunião de vereadores que só tem a versão impressa do estudo e que este material está na sua casa.

Falou Juliana

“Pedi ao líder de governo que apresentasse o estudo que embasou o valor para o aumento do IPTU para que eu pudesse acessá-lo”.

Os vereadores devem votar em segunda votação o projeto nesta terça-feira. Na primeira votação foram 16 votos favoráreis e somente Juliana e Gualter Amado (PDT) votando contra.

LEONCINE E O PESO DO VOTO FAVORÁVEL– Com a declaração desta segunda-feira, Leoncine corre o risco de se tornar o maior alvo do julgamento popular pós a votação desta terça-feira. Jovem ainda e com pretensões eleitorais futuras que vão além da vereança, a tendência é que recaia sobre ele boa parte da responsabilidade da majoração do imposto.

