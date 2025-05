Juliana, Coienca e Lurdinha disputam comando do PT Americana

A estrela eleitoral do PT Americana vereadora Juliana Soares vai tentar ser a presidente do partido na eleição que acontece no próximo dia 6.

Ela vai ‘bater chapa’ com o atual presidente Eduardo Coienca e com a ex-vereadora Lurdinha Ginetti.

Leia + sobre partidos política regional

Calendário do PT Americana para as eleições

No sábado 14 .06.25 de junho às 15:00 hs na Construção Civil reunião executiva partidária.

VAI TER DEBATE- Domingo dia 29 .06.25 às 9:00 hs no Sindimetal será realizado o debate entre os candidatos a Presidente.

No domingo dia 06.07.25 das 9:00 às 17:00 na Câmara acontecem as eleições gerais no PT.

Juliana foi eleita com a maior votação recente do PT

e tem como 1a suplente Lurdinha, com quem concorrerá no dia 6 de julho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP