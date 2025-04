Juliana comemora teste DNA-HPV no SUS

A vereadora Juliana Soares usou as redes sociais para comemorar a inclusão do teste DNA-HPV no SUS.

Gratuito, para todas, mais eficiente e preciso do que o exame de Papanicolau!

O novo teste pode antecipar o diagnóstico em até 10 anos, e precisará ser refeito (em caso de resultado negativo) a cada 5 anos por mulheres entre 25 e 64 anos.

“Estive no @caism e o @drjuliotex me explicou com detalhe! O estudo mostrou que o teste de DNA-HPV aumentou a detecção de lesões pré-cancerígenas em até 4 vezes em comparação ao Papanicolau. Notícia MA-RA-VI-LHO-SA, que revoluciona rastreamento do Câncer de Colo de Útero (CCU), o teste vai ajudar a salvar milhares de vidas de mulheres no Brasil.”, destacou a vereadora de Americana.

Requerimento sobre DNA-HPV na Câmara

Ela apresentou pedido de informação na Câmara Municipal cobrando a Prefeitura para garantir que este teste DNA-HPV substitua (o quanto antes) o exame de Papanicolau também em Americana.

Juliana apresentou dados sobre o funcionamento dos protocolos de prevenção ao CCU e pediu que sejam feitos estudos para viabilizar o teste nos serviços de saúde do município.

