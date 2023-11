Estrela em ascensão no PT de Americana, a vereadora

Juliana Soares se reuniu esta semana com o ex-prefeito Omar Najar. Na mesa, sem pratos, o futuro da cidade e as eleições de 2024. Ela é a única vereadora da legenda na cidade. O PT voltou ao poder central este ano com Lula da Silva e deve ser disputado na cidade para o ano que vem.

A Federação Partidária do Partidos dos Trabalhadores levará consigo o PV (hoje com 3 vereadores) e o PCdoB. Os 3 principais concorrentes da eleição de 2024 devem fazer ensaios para ter o PT no projeto (ao menos não em outro projeto de oposição) no ano que vem. A postagem, leia o que ela escreveu abaixo, ganhou um ‘coração’ de Omar e algumas críticas. Ela elogiou o caráter republicano do ex-prefeito na conversa. Papo bom hoje com o ex-prefeito Omar Najar. Falamos sobre como anda o atendimento no Hospital Municipal depois da terceirização, da intenção da prefeitura de “privatizar” o tratamento de esgoto que encarecerá a conta do povo, dos problemas da Guarda Municipal e imprensa. Agradeço ao ex-prefeito @omar_najar pela recepção e disposição para conversar sobre temas tão importantes pra cidade de Americana.

