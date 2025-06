Juliana Marins; imagens chocantes circulam na Indonésia

A versão da BBC na Indonésia arrancou comentários revoltados nas redes sociais ao exibir imagens de Juliana Marins morta. Os registros foram ao ar em uma publicação da emissora no Instagram, após a confirmação do óbito da publicitária.

A publicação destacava a confirmação da morte, o trabalho de resgate e a profundidade de cerca de 600 metros em que a jovem foi encontrada. Após as críticas pelas imagens da vítima, a BBC Indonésia apagou a publicação, refez o post sem os registros do corpo e pediu desculpas públicas.

“Removemos o vídeo anterior sobre a tentativa de evacuação da alpinista brasileira no Monte Rinjani porque há trechos de vídeo mostrando o estado de saúde da vítima. Pedimos desculpas”, publicou a emissora.

COMO JULIANA MARINS CAIU NO VULCÃO?

Juliana, mais seis turistas e dois guias realizavam a trilha na madrugada do último sábado (21), no horário da Indonésia. A família acusa que a jovem foi abandonada pelos profissionais uma hora antes da queda, que ocorreu por volta das 4h da manhã no fuso local.

“Juliana estava nesse grupo, porém ficou muito cansada e pediu para parar um pouco. Eles seguiram em frente, e o guia não ficou com ela”, alega Mariana, irmã de Juliana, em entrevista ao “Fantástico”. A informação, segundo ela, veio através de pessoas que trabalham no parque.

O guia Ali Musthofa confirma que aconselhou Juliana a descansar enquanto a caminhada continuava, mas alega que o combinado era que o grupo se encontraria um pouco mais à frente. O acidente teria acontecido porque Juliana entrou em desespero ao se ver sozinha.

