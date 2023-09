Juliana Paes renovou seus votos de casamento com o marido, Carlos Eduardo Baptista, no último fim de semana. Curtindo o feriado com os amigos e família em um sitio alugado, a atriz aproveitou a ocasião para realizar uma nova cerimônia para celebrar os 15 anos casada com o empresário. No entanto, o look usado pela artista causou muitas polêmicas e ela chegou a ser acusada de falta de respeito por entrar na capela da propriedade vestindo um outfit transparente.

Juliana Paes compartilha vídeo de renovação de votos de casamento

A musa que se sentiu “humilhada” com a barriga trincada de Grazi Massafera usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo da ocasião, na última segunda-feira (11). O registro em questão mostra a mesma se emocionando ao subir ao altar mais uma vez, ao lado do seu pai, que está passando por alguns problemas de saúde. Ela surge belíssima com seu vestido branco transparente e um biquíni por baixo da peça, além de carregar flores de plástico como buquê.

Confira:

Na legenda, ela escreveu: “Era só mais um feriado entre amigos e família… Mas no meio tinha também um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha?”,

Juliana Paes dá detalhes de cerimônia de renovação de votos improvisada

“E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… E meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa, e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro…”, disse em seguida.