Juliette e Ilze Scamparini; novidades na Globo

Juliette volta a Globo, agora em outro patamar. Ela saiu como campeã da casa mais vigiada do Brasil, no BBB 21, trilhou carreira na música e, agora, volta à Globo com lugar marcado no sofá do ‘Saia Justa’, no GNT, a partir de 14 de maio, ao lado da âncora Eliana, da recém-chegada Erika Januza, de Bela Gil e Tati Machado.

Com a contratação, Juliette passa a integrar o elenco de talentos agenciados comercialmente pela Globo, através da ViU, área que gerencia projetos publicitários em marketing de influência.

Fala Juliette

“Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada”, comemora Juliette.

A paraibana, de Campina Grande, é dona de uma legião de fãs e uma das personalidades brasileiras mais seguida nas redes sociais. Com talento e versatilidade comprovados como advogada, maquiadora, cantora, apresentadora, influenciadora digital e empresária brasileira, agora, estreia no posto de apresentadora do ‘Saia Justa’. A partir do dia 14, as cinco saias se unem para debater sobre temas da atualidade e do universo feminino com suas vivências únicas e olhares plurais. A chegada da nova Saia reforça a vocação do programa de estar sempre se renovando para trazer diferentes vozes femininas e suas perspectivas.

Ilze Scamparini agradece Bonner e fala sobre entrada ao vivo

Ilze Scamparini, de 66 anos de idade, explicou o motivo de não ter retribuído o abraço de William Bonner, de 61, durante a cobertura ao vivo do Jornal Nacional do Conclave, nesta semana. A correspondente internacional da TV Globo usou o Instagram, nesta sexta-feira (9), para reforçar a justificativa de Bonner sobre seu joelho lesionado ter limitado seus movimentos, além de agradecer ao âncora do telejornal pelos elogios.

“Bonner, você não me escapa! Fico devendo esse abraço a você, por quem tenho muito carinho, e espero te encontrar muito brevemente”, prometeu.