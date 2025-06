A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), COMID (Conselho Municipal da Pessoa Idosa), Programa Americana Pro60+ e parceiros, vai promover, no dia 6 de junho (sexta-feira), das 8h30 às 11h, uma ação integrada em homenagem à pessoa idosa, no CIVI (Centro de Integração e Valorização do Idoso) – Rua Major Rehder, nº 650, Vila Jones.

O evento, aberto ao público, faz parte da campanha “Respeitar é Cuidar”, que será desenvolvida no mês Junho Violeta, em alusão ao Dia do Combate à Violação dos Direitos da Pessoa Idosa”, lembrado em 15 de junho.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a ação integrada para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à pessoa idosa. “Por meio da campanha ‘Respeitar é Cuidar’ serão desenvolvidas várias ações no dia 6 para valorizar e integrar os participantes. Será um dia especial voltado para os cuidados com a saúde e bem-estar da pessoa idosa, reafirmando o compromisso da gestão do prefeito Chico Sardelli e Odir Demarchi com o enfrentamento à violência e à construção de uma cidade mais humana, segura e acolhedora para todos”, disse.

De acordo com o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento, seja ele físico, psicológico ou patrimonial.

Parcerias

A presidente do COMID, Mariana Zimermann, ressaltou a importância das parcerias para a abordagem do tema junto à população. “As parcerias firmadas são fundamentais para a abordagem do tema e o desenvolvimento da ação integrada. A sensibilização da população é necessária para que possamos alertar e conscientizar a população, buscando o enfrentamento e o combate à violação dos direitos da pessoa idosa”, reforçou.

A ação do dia 6 de junho, no CIVI, terá a parceria das secretarias de Saúde, Obras e Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, Lions Clube, entre outros colaboradores.

Confira a programação:

– Feira Criativa com produtos artesanais

– Ensaio fotográfico dos idosos para a exposição na Conferência Municipal da Assistência Social

– Campanha “Pedestre Idoso”

– Aferição de pressão arterial

– Teste de glicemia

– Exames fonoaudiológicos

– Doação de mudas e dicas de plantio

– Agendamento de exames de audiometria

– Atendimento Cartão do Idoso

Comid

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa tem o objetivo de zelar pelos direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua autonomia e participação na sociedade. Americana tem 47.160 mil pessoas com 60 anos ou mais. O número representa 19,12% da população da cidade, que tem 246.655 habitantes, segundo estimativa de 2024, divulgada pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Americana, com base nos dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estudos).