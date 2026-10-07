O vereador Juninho Dias solicitou à Prefeitura de Americana informações sobre a fila de espera para o fornecimento de aparelhos auditivos pela rede pública.

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A iniciativa atende a demandas de moradores que procuraram o gabinete e busca esclarecer como funciona o atendimento às pessoas que aguardam o dispositivo.

No requerimento, o parlamentar questiona quantos moradores estão na fila, qual é o tempo médio de espera e como ocorre o encaminhamento para o serviço responsável pelo fornecimento. Também solicita informações sobre os canais disponíveis para que os pacientes acompanhem suas solicitações.

O documento pergunta ainda se há previsão de novas entregas ou medidas em andamento para reduzir a espera. O objetivo é compreender a situação do serviço e acompanhar as possibilidades de melhoria no atendimento.

Juninho Dias comenta

“A espera por um aparelho auditivo envolve muito mais do que receber um equipamento. Estamos falando de comunicação, autonomia e participação na vida familiar e social. Queremos que os moradores tenham orientação e clareza sobre o caminho até esse atendimento”, destaca Juninho.

O documento será votado em sessão e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo para análise e providências.

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