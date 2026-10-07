O vereador Juninho Dias solicitou à Prefeitura de Americana informações sobre a fila de espera para o fornecimento de aparelhos auditivos pela rede pública.

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A iniciativa atende a demandas de moradores que procuraram o gabinete e busca esclarecer como funciona o atendimento às pessoas que aguardam o dispositivo.

No requerimento, o parlamentar questiona quantos moradores estão na fila, qual é o tempo médio de espera e como ocorre o encaminhamento para o serviço responsável pelo fornecimento. Também solicita informações sobre os canais disponíveis para que os pacientes acompanhem suas solicitações.

O documento pergunta ainda se há previsão de novas entregas ou medidas em andamento para reduzir a espera. O objetivo é compreender a situação do serviço e acompanhar as possibilidades de melhoria no atendimento.

Juninho Dias comenta

Juninho Dias

“A espera por um aparelho auditivo envolve muito mais do que receber um equipamento. Estamos falando de comunicação, autonomia e participação na vida familiar e social. Queremos que os moradores tenham orientação e clareza sobre o caminho até esse atendimento”, destaca Juninho.

O documento será votado em sessão e posteriormente encaminhado ao Poder Executivo para análise e providências.

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