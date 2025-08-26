O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento solicitando informações à empresa Estapar sobre o aumento no valor da tarifa do estacionamento rotativo pago em Americana. O parlamentar, que integrava a base de apoio do ex-prefeito Omar Najar na época de implantação da Área Azul, agora questiona os preços praticados.

Tido como o ‘pai’ da atual Área Azul em Americana, ON contou com apoio da base governista no Legislativo, inclusive Jr. Dias. Omar esteve à frente do Executivo de 2015 a 2020 e, durante sua gestão, foi responsável pela implantação do sistema de estacionamento rotativo no centro da cidade por meio da Estapar. A medida segue como um dos principais marcos negativos da sua administração.

Os valores da Área Azul em Americana foram reajustados em julho passado, sendo que para carros, uma hora de estacionamento custa R$ 2,70, e para motos, R$ 1,05, a informação está disponível no site da Prefeitura de Americana. As tarifas são aplicadas a diferentes períodos, com aumentos entre 6,6% e 8%, e a taxa de regularização também sofreu um aumento.

Esclarecer

De acordo com Juninho Dias, o objetivo é esclarecer à população os critérios e justificativas que motivaram o reajuste do serviço, que impacta diretamente motoristas, comerciantes e usuários do estacionamento rotativo no centro da cidade. “Nosso objetivo é compreender melhor os critérios do reajuste da Área Azul e trazer clareza para a população. Queremos garantir que motoristas e comerciantes tenham acesso às informações de forma transparente e que todos possam se organizar de maneira adequada”, afirma.

O autor questiona no documento qual o percentual de reajuste aplicado e a data em que entrou em vigor; a base legal e contratual que fundamentou o aumento; se houve divulgação prévia à população e com quanto tempo de antecedência; histórico de reajustes nos últimos cinco anos; e se existem estudos de impacto ou consultas públicas e levantamentos sobre a redução de público nos comércios centrais em decorrência do pagamento do estacionamento rotativo.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário durante a sessão da semana passada e encaminhado ao Poder Executivo para resposta.