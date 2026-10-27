O vereador Juninho Dias elaborou um requerimento solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre a previsão de realização de uma nova edição do Refis, programa que oferece condições especiais para a regularização de débitos municipais.

O parlamentar busca esclarecer se existem estudos em andamento, em qual etapa estão as análises e quais providências são necessárias para viabilizar o programa.

Fala Juninho Dias

“Quem tem uma dívida e quer colocar as contas em dia precisa conseguir se planejar. Queremos saber se há previsão de um novo Refis e quais possibilidades estão sendo estudadas para facilitar essa regularização”, destaca Juninho.

O requerimento também pede informações sobre as alternativas de negociação disponíveis atualmente e os canais de atendimento aos contribuintes.

O documento será votado em sessão e encaminhado ao Poder Executivo, para análise e providências.