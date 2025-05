Juninho Dias e Emerson Royal unem forças para promover o evento social de futebol para crianças: “Copa Royal”

O Instituto JR Dias, idealizado por Juninho Dias, anuncia um dia de futebol gratuito para crianças de 7 a 13 anos das escolinhas de projetos sociais da cidade de Americana, no Society do Zanaga.

O evento acontecerá no dia 8 de junho e conta com o patrocínio especial do jogador do A.C. Milan, Emerson Royal. Será um dia que além de futebol, irá proporcionar café da manhã, lanche no almoço, café da tarde, frutas, sucos e muitos sorteios para os atletas participantes.

Juninho Dias, o visionário por trás do Instituto JR Dias e desta ação social, está entusiasmado em proporcionar esta oportunidade única: “Queremos levar alegria e a paixão pelo futebol para essas crianças. O apoio de Emerson Royal é essencial para tornar este sonho realidade”.

Totalmente gratuito, o evento terá duração de um dia inteiro, com premiação para todos os participantes e alimentação garantida para os jovens atletas. É uma chance imperdível para a garotada se divertir, aprender e conviver através do esporte.

O evento representa mais uma das iniciativas do Instituto JR Dias em prol da educação, cidadania e inclusão social, promovendo lazer saudável e conscientização entre os pequenos. Para mais informações, entrevistas ou apoio à causa, entre em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelas redes sociais do Instituto JR Dias.

