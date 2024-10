Juninho Dias divulga nota sobre desdobramento da briga na Praia Azul

NOTA OFICIAL do vereador Juninho Dias (Americana)

Venho através desta nota esclarecer os recentes desdobramentos do episódio ocorrido no mês passado, quando, devido a disparos para o alto, minha residência foi invadida pela Polícia Civil em horário noturno e sem apresentação de mandado judicial. Durante essa operação, houve apreensão de bens pessoais como carro, moto e documentos, sem qualquer vínculo com o fato investigado.

Desde então, me pronunciei apenas nos autos do processo por meio de minhas advogadas e mantenho meu compromisso de colaborar com a Justiça. Minha defesa, conduzida pelo escritório Cavalcanti e Sion Advogados, requereu o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão.

Afinal, a Polícia Civil adentrou em minha residência sem mandado, em horário noturno, em situação não flagrancial, além de ter agido de maneira violenta com cachorros, que foram agredidos com gás lacrimogênio, balas de borracha e apresentaram uma série de contusões.

Além disso, há no processo laudos que atestam o desligamento forçado e remoção das câmeras de segurança do imóvel pelos policias, que impediram qualquer visualização da ação e que me causou prejuízos materiais.

Com base nesses questionamentos, o Juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza determinou que o delegado da DIG apresente, em 48 horas, justificativas para a entrada noturna, o tratamento violento com os animais, a remoção e o desligamento das câmeras, bem como as apreensões realizadas. O ministério Público já havia se manifestado favoravelmente aos pedidos.

Ainda não tive a oportunidade de prestar depoimento formalmente, mas sempre estive e permaneço à disposição das autoridades. Confio que a verdade prevalecerá e que a justiça será feita. Enquanto isso, sigo focado em meu trabalho e em honrar o compromisso com Americana.

Americana, 25 de outubro de 2024.

JUNINHO DIAS

