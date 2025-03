O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação e um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro São Luiz.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa visa atender às crescentes necessidades de saúde da comunidade, especialmente dos moradores idosos, que enfrentam dificuldades de mobilidade e acesso aos serviços de saúde. “A construção da UBS no bairro São Luiz não só atenderia às necessidades imediatas da população local, mas também ajudaria a aliviar a sobrecarga do sistema de saúde, melhorando a qualidade do atendimento médico e promovendo uma saúde mais acessível e eficiente”, afirma Juninho.

O autor pergunta se existe previsão de construção da UBS, qual o valor estimado da obra, o cronograma de execução e como os recursos serão arrecadados, além de solicitar detalhes sobre a existência de projetos ou estudos já realizados para a construção da unidade. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (18) e será encaminhado à prefeitura para resposta.