Juri popular avalia feminicídio macabro de Santa Bárbara hoje

Júri popular Nesta segunda-feira (7), a cidade de Santa Bárbara d’Oeste se prepara para um julgamento que promete atrair a atenção de toda a comunidade. O caso de José Albert de Menezes, de 25 anos, acusado de assassinar sua ex-companheira, Maria Carolina Almeida, de 26, será analisado a partir das 10h no Fórum local.

O crime, que abalou a cidade em setembro de 2023, é tratado como feminicídio, após José confessar ter tirado a vida de Maria Carolina com um golpe conhecido como “mata-leão” e ocultado seu corpo em um bueiro nas proximidades da antiga residência do casal, na Rua do Chá, no Jardim Pérola.

Juri popular com carga de emoção

A juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, da 1ª Vara Criminal, presidirá a sessão, que contará com um conselho de quinze jurados. A presença de Arnaldo de Jesus Vieira, pai da vítima, que percorreu cerca de 60 horas de viagem do interior de Alagoas para estar presente, intensifica a carga emocional do julgamento.

Sua jornada, apoiada pelas prefeituras de São José da Tapera e Santa Bárbara, simboliza a luta por justiça em um caso que deixou marcas profundas na cidade.

Maria Carolina era mãe de três crianças, com idades entre 8 e 13 anos. A primeira tentativa de levar o caso a julgamento, realizada em setembro, havia sido interrompida por um recurso da defesa no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Naquela ocasião, Arnaldo já havia se deslocado até São Paulo, mas teve que retornar antes do tempo, contando com o auxílio de amigos.

Agora, com um clima de expectativa e tensão, o tribunal do júri se prepara para ouvir os detalhes que cercam esse trágico episódio. O desfecho do caso, que mobiliza tanto a comunidade quanto grupos de defesa dos direitos das mulheres, deve ser conhecido ainda nesta segunda-feira.

