Justiça cassa mandato de vereador Rubinho Nunes

A Justiça Eleitoral da Capital cassou o mandato do vereador Rubinho Nunes (União). Ele se bandeou pro lado do então candidato a prefeito Pablo Marçal na eleição do ano passado e espalhou fakenews na reta final da campanha.

A justiça também declarou Rubinho inelegível por 8 anos. Ele é acusado de divulgar nas redes sociais um laudo médico falso que atribuía a Guilherme Boulos (PSOL) o uso de cocaína e um surto psicótico.

Quem começou com a história foi seu candidato a prefeito Pablo Marçal.

Rubinho Nunes usou as redes sociais para se defender

Ele gravou um vídeo se mostrando surpreso com a decisão e disse que foi cassado ‘por um RT’ (retweet), por ter compartilhado a tal postagem de Marçal.

A decisão é da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo; cabe recurso e ele pode recorrer ainda no cargo.

Segundo a sentença, a publicação feita por Rubinho dois dias antes do 1º turno das eleições de 2024 configurou uso indevido dos meios de comunicação social, abuso de poder político e fraude à legislação eleitoral.

