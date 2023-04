Após o Ibama multar o influencer amazonense, Agenor Tupinambá, no dia 18 de abril, em cerca de R$ 17 mil, e determinar que ele entregasse a capivara Filó ao instituto, uma verdadeira novela começou.

A internet se mobilizou e a capivara e seu tutor não iriam mais se separar. Esta semana, Agenor informou aos prantos que tinha feito um acordo com o Ibama e decidiu entregar Filó, levando o bicho de avião para Manaus, sede do órgão, na última quinta-feira (27).

Porém, hoje (29) no final da tarde a justiça determinou ao Ibama devolver a capivara a Agenor.

Houve muita comemoração de populares em frente ao Ibama.

Segundo informações, Agenor já estava em frente ao instituto aguardando a decisão. Final feliz para Agenor e a capivara Filó.