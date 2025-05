Justiça troca comando da CBF, novo presidente determina nova eleição

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a troca de comando da CBF esta quinta-feira.

Responsável por assumir a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Fernando Sarney fez a primeira declaração na posse máxima da entidade e decretou que convocará uma eleição com urgência após a destituição de Ednaldo Rodrigues nesta quinta-feira (15).

Nota sobre decisão da Justiça

“Na data de hoje (15/05/2025), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ proferiu decisão na Ação Civil Pública n. 0186960-66.2017.8.19.0001, que determinou o afastamento imediato do Sr. Ednaldo Rodrigues do cargo de Presidente da Confederação Brasileira de Futebol – CBF

Considerando que a referida decisão me atribuiu, na condição de Vice-Presidente mais antigo da CBF, a responsabilidade de convocar em caráter de urgência novas eleições para os cargos diretivos da CBF, informou que já assinei o termo de posse e que a nova eleição para o cargo de Presidente da CBF – Quadriênio 2025-2029 será convocada o mais rápido possível

As datas, os procedimentos e demais informações do processo eleitoral serão divulgados com a máxima brevidade.Por oportuno, informo que serão adotadas as medidas administrativas e estatutárias necessárias ao irrestrito cumprimento da referida decisão, preservando-se todas as atividades desportivas e contratos vigentes.

Rio de Janeiro/RJ, 15 de maio de 2025.”

