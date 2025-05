Juventus, de Nova Odessa, é vice da Recopa do Interior de Futebol

Juventus, de Nova Odessa, é vice da Recopa

No último domingo (18), o Estádio Municipal Natal Gazzetta, mais conhecido como “Campo do Progresso”, em Nova Odessa, foi palco da grande final da categoria amador livre da Recopa do Interior de Futebol 2025, em um jogo emocionante entre os dois finalistas – o time novaodessense do Juventus contra o UNE Arthur FC, da cidade de Arthur Nogueira, que levou o título, deixando Nova Odessa com o vice-campeonato.

A competição, que contou com a participação de 20 equipes de diversas cidades da região, terminou de forma emocionante, com empate por 2×2 no tempo regulamentar e definição do campeão nas cobranças de pênaltis, trazendo o time de Arthur Nogueira como campeão do campeonato.

O confronto foi equilibrado do início ao fim. O Juventus, que mais uma vez chegou à decisão do torneio representando Nova Odessa, fez uma grande partida, mas acabou sendo superado nos pênaltis pela equipe de Arthur Nogueira, que conquistou o título da edição 2024 da Recopa.

José Henrique de Carvalho

Para Leonardo Santos da Silva, presidente do Juventus, o resultado do time foi excelente. “Foi um jogão de bola, decidimos nos pênaltis contra uma grande equipe. Agradeço aos nossos atletas e comissão técnica por levarem o nome de Nova Odessa mais uma vez a uma final importante”, destacou.

O secretário-adjunto de Esportes de Nova Odessa, José Henrique de Carvalho, também parabenizou o Juventus o time pelo excelente resultado. “Esses campeonatos regionais são fundamentais para manter nossas equipes em atividade, principalmente as que disputarão o Campeonato Amador no segundo semestre. É uma forma de valorizar atletas e comissões técnicas. Parabéns à equipe do Juventus, que fez um ótimo campeonato”, afirmou.

