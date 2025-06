O ícone do K-POP, WONHO confirmou sua primeira apresentação solo no Brasil. O show único acontece dia 15 de julho, em São Paulo, e marca o aguardado reencontro entre o ídolo e os fãs brasileiros. Além de vivenciar as performances ao vivo, alguns fãs sortudos também poderão adquirir pacotes exclusivos de ingressos, com interações como soundcheck, hi touch e foto em grupo com o k-idol. Os ingressos já estão à venda pelo site Clube do Ingresso à partir de R$ 240.

WONHO iniciou sua carreira solo em 2020 com o mini álbum Love Synonym Pt.1: Right for Me, conquistando rapidamente reconhecimento global por sua voz envolvente, composições autorais e performances poderosas. Desde então, emplacou sucessos como Open Mind, Lose, Ain’t About You (feat. Kiiara) e Blue, além de se consolidar como ícone de lifestyle e saúde física.

Em novembro de 2024, o artista fez seu aguardado retorno aos palcos com o lançamento de What Would You Do, um emocionante single em inglês que explora os sentimentos após um término amoroso. A faixa marcou uma nova fase artística, com produção refinada e videoclipe cinematográfico. Este ano, WONHO embarca na turnê Stay Awake – 2025 WORLD TOUR: Latin America, que passa por três países da América Latina, incluindo o Brasil.

A nova turnê garante o retorno de WONHO aos palcos com uma nova fase na carreira solo, performances intensas, presença magnética e uma conexão única com os fãs — conhecidos como WENEE. O cantor promete um espetáculo inesquecível para o público brasileiro.

A organização fica por conta da kin.stage, empresa brasileira que reúne os melhores especialistas na produção de concertos de artistas asiáticos no Brasil e conta com 13 anos de experiência no mercado.