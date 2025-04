O Kamikaze Rolimã começou este final de semana com centenas de participantes. A iniciativa será realizada em quatro etapas, entre os meses de abril e outubro, em diferentes bairros do município. A primeira etapa foi este 26 de abril, a partir das 15h, na Rua Ravena, no Jardim Mirandola. O evento é aberto ao público.

Este ano será um circuito de corridas do Kamikaze Rolimã com apoio da Prefeitura.

“Essa é mais uma ação que valoriza o esporte na nossa cidade e a convivência das famílias americanenses. Teremos crianças e pais participando juntos, se divertindo e fortalecendo vínculos. A proposta tem tudo a ver com o que acreditamos: um esporte acessível, seguro e para todos. Parabéns aos organizadores pela iniciativa e por trazer esse clima de nostalgia e alegria para nossos bairros”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O circuito promoverá a Corrida Kids, voltada a meninos e meninas de 8 a 12 anos de idade. Para participar da competição, os interessados e os responsáveis legais das crianças devem efetuar a inscrição até o próximo dia 19, por meio do WhatsApp (19) 99460-1569. A taxa de inscrição é de R$ 20, válida para participação em todas as etapas do circuito.

Os vencedores receberão troféus, certificados, prêmios especiais e um kit do Kamikaze Rolimã e patrocinadores. As vagas são limitadas, e é obrigatório o uso de capacete e calçados fechados. Durante as etapas, os pais poderão competir na tradicional Corrida do Deizão, cujas inscrições poderão ser feitas no local de cada evento.

“Estamos muito felizes em transformar o nosso passeio de rolimã em um circuito oficial aqui em Americana. Com o apoio da Prefeitura, conseguimos tirar esse projeto do papel e levar o rolimã para diferentes regiões da cidade. É uma oportunidade incrível de reunir as famílias, envolver as crianças e reviver uma brincadeira que marcou gerações”, comenta Julio Gago, um dos organizadores do evento.

Após a etapa no Jardim Mirandola, o Circuito Americanense de Rolimã segue para o Parque das Nações, no dia 21 de junho; para o São Domingos, em 16 de agosto; e terá a etapa final no tradicional Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana, em outubro, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

O município receberá também, em dezembro, a final do Campeonato Paulista de Rolimã, com a participação de pilotos profissionais de todo o estado de São Paulo, em local a ser confirmado.

