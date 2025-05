O Kartódromo Internacional San Marino, localizado em Paulínia, é a sede do FKart San Marino Race – campeonato oficial de rental kart do centro esportivo, organizado pelo grupo Force Kart Racing (FKart) e coordenado pelo piloto Marcos Takuma, entusiasta do automobilismo. O grupo marca presença no kartódromo desde a fundação, em 2011, e cuida de cada detalhe para que a competição seja cada vez mais acessível e transformadora na vida de quem busca praticar o kartismo amador de aluguel.

O FKart San Marino Race reúne de 15 a 25 pilotos por categoria mensalmente, em doze etapas por ano, sempre aos domingos. As disputas seguem o regulamento do grupo FKart e contemplam as categorias Feather (até 75 kg); Light, Fast e Beginner (até 90 kg); Strong (até 105 kg); Girls (até 85 kg) e Mini Endurance (até 95 kg), adaptando-se ao total de pilotos inscritos, ao nível de experiência e ao peso de cada conjunto (piloto/kart).

“Estamos aqui com o FKart, como grupo e campeonato amador, desde o início, trazendo etapas e pilotos”, explica o piloto Marcos Takuma. “Já com o FKart San Marino Race, recebemos o convite para organizar a competição em 2018, e seguimos consolidando o evento, que é porta de entrada para todos os que sonham em acelerar no kartismo de aluguel, chamado de rental kart”, esclarece Takuma.

Pilotos graduados

Takuma explica que o grupo FKart é formado por um time de pilotos graduados, com mais de dez anos de vivência no kartismo. “O objetivo é atender desde quem está aprendendo, até quem busca maior performance em equipe, com supervisão de treinadores e realização de eventos”, complementa.

No campeonato FKart San Marino Race, a primeira etapa ocorre em apenas um só dia de classificação, que lembra muito o sistema da Fórmula 1, onde os pilotos participam do Q1 e do Q2. Aqueles que fizerem os melhores tempos tempos são selecionados para disputar uma terceira prova (Q3), na qual são definidos os pilotos mais rápidos do dia.Os campeões de cada categoria têm seu nome gravado em um troféu, que fica no Kartódromo San Marino e marca a história do evento.

Além de troféus, a competição premia os participantes com comendas, macacões para kart amador, prêmios em dinheiro, motores e outros. Também há sorteios de diversos brindes doados por patrocinadores, ao longo das etapas.

Kartismo e transformação

Como organizador do campeonato oficial de rental kart do San Marino, Takuma avalia que o ambiente do kartismo é muito importante para as pessoas. “Por um fator decisivo, que é você se desafiar sempre, você criar uma expectativa sobre o que se vive no esporte. E o nível de adrenalina que uma competição produz é muito intenso e faz bem pra tudo, a gente libera bastante endorfina dentro do corpo e sente muito prazer. E essas coisas vão acontecendo naturalmente”, assegura o piloto.

E quando questionado sobre ter acompanhado histórias de vida que foram transformadas pelo esporte, ele responde prontamente e sem pensar. “São Muitas! As pessoas precisam conhecer o esporte.”

Para o cardiologista André Bonilha, de 44 anos, o kart rental foi “paixão à primeira vista”. Depois de uma pausa para dedicar-se à família, após o nascimento dos três filhos, ele retornou para o esporte em 2018, para participar do FKart San Marino Race. Hoje, Bonilha também conta com a companhia do filho mais novo, de 13 anos, na competição.

Pilotagem

“O prazer da pilotagem alivia o estresse da semana e me dá ânimo. Além disso, meu filho de 13 anos já corre com a gente e tem evoluído absurdamente rápido”. Segundo o médico, o rental kart é mais seguro e sustentável financeiramente do que ter kart próprio, permitindo participação em vários campeonatos sem comprometer o orçamento familiar. Por tudo isso, ele tem o desejo de incentivar os filhos mais novos a praticar o esporte também.

“Em duas baterias, perco em média um quilo por corrida. É um esporte de alta intensidade e que exige preparo físico constante dos pilotos, o que nos incentiva a praticar exercícios e a nos mantermos saudáveis”, revela.

E o ambiente de competição e amizade também faz a diferença na vida do dentista Carlos Garrote, de 55 anos, que participa do campeonato amador FKart desde 2014 e hoje também compete no FKart San Marino Race. “Nunca mais parei. Já ganhei campeonatos, também já perdi vários, mas conquistei muitos amigos, o que é sensacional”, declara.

Para Garrote, o kart rental funciona como válvula de escape. “Lá fora a vida é difícil, o trabalho é puxado. Aqui eu resgato o que tenho de bom, encontro pessoas bacanas e cuido da saúde, fazendo musculação, além de desenvolver a concentração. O principal é o cuidado mental. Aprender a manter a cabeça fria faz toda a diferença, na pista e fora dela”, enfatiza.