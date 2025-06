Kifu comemora emenda e Monaro pede ar condicionado pra escola

O vereador Júlio César Kifú, presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, anunciou nesta semana a conquista de R$ 650 mil em emendas parlamentares que irão beneficiar diretamente duas instituições essenciais para a saúde e o atendimento social em Santa Bárbara d’Oeste: a Santa Casa e a APAE.

Os recursos foram viabilizados por meio de indicações feitas pelo deputado federal Marcio Alvino (PL/SP) ao Orçamento Geral da União de 2025. Serão R$ 400 mil destinados à Santa Casa, por meio da rubrica de Incremento do Piso de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), e R$ 250 mil para a APAE, também pelo Incremento MAC.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Esses recursos chegam em boa hora e vão reforçar o trabalho de duas instituições fundamentais para a nossa cidade. A Santa Casa é referência no atendimento hospitalar, e a APAE realiza um trabalho extraordinário com pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Nossa missão é apoiar quem cuida das pessoas, e isso estamos fazendo com responsabilidade e compromisso”, destacou o vereador Kifú.

O próximo passo, segundo o parlamentar, é o cadastro técnico das propostas junto ao governo federal. A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por inserir os dados da emenda da Santa Casa no sistema Investe SUS, enquanto a Secretaria de Promoção Social fará o cadastro da emenda da APAE assim que a proposta constar no sistema Estrutura SUS.

Após essa etapa, os projetos passarão por análise técnica, aprovação, empenho e, finalmente, o pagamento dos valores às entidades beneficiadas.

Kifú ressaltou ainda a importância da parceria com o deputado Marcio Alvino, que tem sido sensível às demandas de Santa Bárbara d’Oeste.

Fala Kifú

“É gratificante contar com o apoio de parlamentares comprometidos com as necessidades reais da população. Seguimos firmes na busca por mais recursos, mais investimentos e mais qualidade de vida para todos os barbarenses.”

Após pedido de Monaro, Santa Bárbara é incluída no Programa de Climatização de Escolas

O vereador Paulo Monaro (PSD) e o assessor parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio, Fabiano Pinguim, visitaram, na quarta-feira (04), a Escola Estadual Alcheste de Godoy Andia, em Santa Bárbara d’Oeste, para comunicar à direção que a unidade foi contemplada com o Programa de Climatização das Escolas Estaduais, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. O anúncio foi recebido com grande satisfação pelo diretor Luís Birollo, que destacou a importância da iniciativa para o bem-estar dos cerca de 450 alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Atento à demanda de Monaro pela inclusão de escolas barbarenses no programa estadual, Damásio atuou junto à Secretaria da Educação para garantir a contemplação dessa unidade. “Essa é uma vitória importante para os alunos e professores, fruto do trabalho conjunto e do comprometimento com a educação pública de qualidade”, afirmou o vereador.

O Programa de Climatização das Escolas Estaduais visa a oferecer melhores condições de aprendizado com a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula e espaços administrativos, incluindo também a adequação elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos.

Leia + sobre partidos política regional