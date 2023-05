L Dalben sanciona lei que garante salário aos médicos

O prefeito de Sumaré, L Dalben (Cidadania), sancionou

nesta terça-feira (16/05) uma lei – aprovada no mesmo dia pela Câmara – que garante o pagamento dos salários dos médicos do ISSRV (Instituto Social Resgate à Vida), responsável pela gestão das unidades básicas de saúde do município. O único voto contrário ao pagamento dos profissionais da saúde foi do vereador Toninho Mineiro (PV).

O instituto está impossibilitado de receber o repasse da prefeitura em função de um bloqueio judicial impetrado por outros municípios.

O prefeito encaminhou o projeto com urgência para Câmara, foi até a Casa de Leis e explicou a situação em reunião com os parlamentares.

Dos 21 vereadores, apenas Toninho Mineiro foi contrário ao pagamento dos profissionais da saúde.

Segundo a prefeitura, os profissionais vão começar a receber seus salários ainda no decorrer desta semana.

