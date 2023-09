Um ladrão voltou para assaltar farmácia

na Avenida da Amizade em Santa Bárbara d’Oeste (SP), na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a vítima, o mesmo bandido já roubou o estabelecimento outras vezes.

Mais notícias da cidade e região

O novo ataque do assaltante aconteceu por volta das 16h. O gerente da farmácia, de 22 anos, contou à polícia que dessa vez o criminoso anunciou o roubo e levou R$ 300 do caixa.

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência, mas o bandido não foi localizado.

Após policialpadrao.com.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP