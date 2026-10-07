Ladrao tentou levar motor na Cid Jardim mas se deu mal

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (6), um homem de 34 anos acusado de tentativa de roubo, no bairro Cidade Jardim.

A equipe composta pelos GCMs Da Silva e Amarildo, foi acionada após receber informações sobre uma tentativa de roubo ocorrida na Rua dos Antúrios. Segundo a vítima, de 43 anos, o homem tentou subtrair um motor que estava na caçamba de uma caminhonete.

Ao perceber a ação, a vítima interpelou o indivíduo e pediu que cessasse a conduta. O suspeito então arremessou o motor ao chão, sacou uma faca e avançou contra a vítima, dando início a uma luta corporal. Após o confronto, o homem fugiu a pé.

Com as características físicas e as vestimentas informadas pela vítima, os guardas municipais realizaram patrulhamento pelas proximidades e localizaram um indivíduo com características compatíveis.

Durante a abordagem, uma faca foi encontrada em sua posse. O homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, juntamente com a vítima e o objeto apreendido.

Na unidade policial, a vítima reconheceu o abordado como autor dos fatos. Diante dos elementos apresentados, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.

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