O diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Laerson Andia Júnior, foi eleito presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae Regional São Paulo. Na mesma ocasião, o engenheiro Carlos Augusto dos Santos, diretor de Gestão de Recursos Hídricos da autarquia, assumiu o cargo de diretor regional da entidade.

A posse da nova diretoria ocorreu nesta terça-feira (10), durante a Assembleia Regional da Assemae realizada no município de Barretos. A cerimônia foi conduzida pelo secretário executivo da Assemae, Francisco dos Santos Lopes, e contou com a presença do prefeito de Barretos, Odair Silva, além de representantes de diversos serviços municipais de saneamento do Estado de São Paulo.

Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos que impactam diretamente o setor, como as mudanças climáticas, a regionalização dos serviços, a regularização de ações nos municípios e os desafios enfrentados por cidades de menor porte, que frequentemente carecem de suporte técnico especializado. Também foram abordados o planejamento regional e a busca por modelos de gestão mais integrados e eficientes.

Laerson Andia Júnior destacou o compromisso da nova gestão

Ele também apresentou uma proposta inovadora voltada à capacitação técnica. “Elegemos uma chapa sólida, composta por municípios que certamente trarão contribuições relevantes à Assemae em São Paulo. Um dos principais projetos que iremos desenvolver será a implantação, em Santa Bárbara d’Oeste, de uma escola técnica voltada à formação de profissionais especializados em saneamento básico”, afirmou o superintendente.

O secretário executivo da Assemae, Francisco dos Santos Lopes, manifestou confiança na nova diretoria e elogiou o trabalho já realizado em Santa Bárbara d’Oeste. “Laerson tem conduzido uma gestão exemplar no DAE de Santa Bárbara. Tenho plena convicção de que sua liderança trará importantes avanços para o setor de saneamento no Estado de São Paulo e, futuramente, em âmbito nacional”, destacou.

A comitiva barbarense também esteve representada pela equipe técnica do DAE, composta por Rubens Antônio Bacchim da Silva (diretor de Gestão Ambiental), Renata Domingues Fida (chefe dele Gabinete) e Sônia Regina Franco de Freitas (diretora de Gestão Institucional, Serviços e Deslocamentos).

