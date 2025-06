Lana Del Rey completa mais um ano com “Summertime sadness” no topo de execuções e regravações no Brasil

Com uma voz que se tornou referência do pop alternativo, Lana Del Rey construiu uma carreira de muitos hits. Prestes a completar 40 anos, no dia 21 de junho, a cantora ganha uma homenagem especial do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que preparou um levantamento com as músicas de sua autoria mais executadas e regravadas no Brasil.

De acordo com os dados da entidade, a artista possui 290 obras musicais e 605 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. O grande destaque é a canção “Summertime sadness”, composta com Rick Nowels, que lidera tanto o ranking de execuções quanto o de regravações, com 38 fonogramas registrados.

Outras canções que figuram entre as mais tocadas no Brasil são “Don’t call me angel (Charlie’s Angels)”, parceria com Ariana Grande e Miley Cyrus e “Ride”, com Justin Parker. O estudo também mostra que The Weeknd é o intérprete que mais gravou músicas da artista, com 26 fonogramas.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas de autoria de Lana Del Rey mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Summertime sadness Rick Nowels / Lana Del Rey 2 Don’t call me angel (Charlie’s Angels) Ariana Grande / Max Martin / Miley Cyrus / Ilya / Alma / Savan Kotecha / Lana Del Rey 3 Ride Justin Parker / Lana Del Rey 4 Will you still love me Rick Nowels / Lana Del Rey 5 Born to die Justin Parker / Lana Del Rey 6 Love Benny Blanco / E Mil / Rick Nowels / Lana Del Rey 7 Lust for life The Weeknd / Rick Nowels / Max Martin / Lana Del Rey 8 West coast Rick Nowels / Lana Del Rey 9 Diet Mountain Dew Crispin Hunt / Lana Del Rey 10 Radio Justin Parker / Lana Del Rey

Top 5 das músicas de autoria de Lana Del Rey mais gravadas

Posição Música Autores 1 Summertime sadness Rick Nowels / Lana Del Rey 2 West coast Rick Nowels / Lana Del Rey 3 Will you still love me Rick Nowels / Lana Del Rey 4 Lust for life The Weeknd / Rick Nowels / Max Martin / Lana Del Rey 5 Born to die Justin Parker / Lana Del Rey

