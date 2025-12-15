Evento do livro “Uma Nova Visão de Nova Odessa” celebra memória e identidade da cidade

A história de Nova Odessa ganhou um novo capítulo na noite da última sexta-feira, 12 de dezembro. O saguão do Paço Municipal se transformou em um espaço de celebração da memória coletiva com o lançamento oficial do livro “Uma Nova Visão de Nova Odessa”. A obra, de autoria do jornalista, radialista e escritor José Hoffman Júnior, é resultado de pesquisa e entrevistas com moradores que se transformaram num registro importante para compreender as raízes, a identidade e o desenvolvimento da cidade.

A solenidade contou com a presença do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho; do vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho; da vereadora Márcia Rebeschini; do vereador Marcelo Maito; além de três ex-prefeitos que contribuíram com a trajetória da cidade, Benjamim Bill Vieira de Souza, José Mário Moraes e Manoel Samartin.

Em seu discurso, o prefeito Leitinho destacou que o livro fortalece a identidade de Nova Odessa e homenageia aqueles que construíram a cidade. “Conhecer a nossa história é essencial para preservarmos nossa identidade. Esta obra nos orgulha porque registra o trabalho de muitas pessoas que se dedicaram ao desenvolvimento de Nova Odessa”, afirmou o prefeito.

O autor, José Hoffman Júnior, agradeceu a todos que compartilharam suas histórias e lembranças, enfatizando que o livro é uma construção coletiva. “Cada conversa, cada foto emprestada, cada lembrança de um morador mais antigo foi um tijolo na construção desta obra. Meu objetivo foi dar voz à própria comunidade para contar sua trajetória”, afirmou.

Na ocasião, o prefeito Leitinho e o vice-prefeito Mineirinho homenagearam o ex-prefeito Manoel Samartin com a entrega de uma placa comemorativa pelo trabalho desenvolvido em seus quatro mandatos (1977-1982, 1989-1992, 2005-2008 e 2009-2012).

O evento reuniu ainda lideranças políticas, religiosas e comunitárias da região, familiares dos pioneiros e o público em geral, em um clima de celebração e reconhecimento ao trabalho de resgate histórico.