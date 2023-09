O Lar Benaiah, em Americana, desenvolve uma ação diferente com seus moradores. Eles se revezam mensalmente e ficam liberados para escolher o que quiserem, além de levar os itens de desejo dos colegas. O objetivo da ação é fortalecer a autonomia e independência de cada um.

Acompanhados de monitores e terapeutas, o dia-a-dia dos idosos é transformado em momentos de proatividade e distração.

Aliás, quando o assunto é velhice não tem como negar, é uma fase que chega para todos e acaba sendo um tema tanto quanto desconfortável.

Mas ignore todo o preconceito sobre esses lugares. Isso porque situa-se em Americana, um dos “asilos” mais bem avaliados da região.

O Lar Benaiah é carinhosamente apelidado de Residencial e não é à toa. O espaço conta com inúmeros serviços carinhosamente detalhados e disponíveis para aproximadamente 40 moradores.

Fisioterapia, assistência médica presencial 24h, psicólogos, nutricionistas e muito mais. Cada um conta com serviços de higiene e até beleza como barbeiro, manicure, entre outros.

Uma espécie de mansão, localizada no Parque Universitário e muito bem cuidada pela equipe diretiva e multidisciplinar.

