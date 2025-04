Nesta sexta-feira (18), viralizou na web um vídeo de Latino. O músico surgiu irreconhecível na internet depois da harmonização facial que fez.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os internautas ficaram surpresos e chocados quando o cantor surgiu promovendo uma marca de carros, com o rosto completamente modificado por procedimentos estéticos.

Latino vira piada de novo

Aos 52 anos, essa não é a primeira vez que Latino virou piada nas redes sociais por causa da aparência. Irreconhecível, a publicação do cantor foi alvo de críticas em relação ao excesso de botox no rosto. Os internautas não perderam tempo e comentaram sobre o assunto.

GKay exibe harmonização nas mãos e destaca tendência que inclui pescoço, coxas e até joelhos

“A região das mãos é uma das primeiras a apresentar sinais de envelhecimento — e uma das mais difíceis de esconder”, explica especialista

O vídeo recente de GKay mostrando os resultados de sua harmonização nas mãos reacendeu o interesse por um procedimento que já vem ganhando espaço nos consultórios estéticos: o uso de bioestimuladores de colágeno em áreas além do rosto.

Mãos, pescoço, coxas e até joelhos estão entre as partes do corpo que mais têm despertado atenção quando o assunto é rejuvenescimento.

“O colágeno é essencial para manter a firmeza da pele, e algumas áreas sofrem mais com a perda dessa substância. A mão, por exemplo, está sempre exposta ao sol e à ação do tempo. Mesmo com cuidados diários, ela revela sinais precoces de envelhecimento — e é difícil disfarçá-los com maquiagem ou roupas”, explica a dermatologista Drª Livia Ribeiro (CRM 521173430), da clínica Harmonize.

Segundo a especialista, o procedimento com Harmonize Gold é minimamente invasivo e promove a produção natural de colágeno, com resultados progressivos e visíveis.

“É um tratamento que une sofisticação e praticidade. As mulheres buscam um visual mais jovem e natural — e isso vale tanto para o rosto quanto para outras regiões que até pouco tempo não eram contempladas pelos protocolos estéticos”, afirma.

Pescoço, joelhos, cotovelos e coxas internas têm se tornado alvos frequentes da bioestimulação. E, nos últimos meses, aumentou também a procura por tratamentos menos convencionais, mostrando que o autocuidado feminino está mais abrangente e detalhado.

Essa nova tendência também conquistou um novo perfil de pacientes: as noivas. “Nos meses que antecedem maio, o tradicional mês das noivas, observamos um aumento de até 40% na procura por esse tipo de procedimento. Como são o centro das atenções — especialmente nas fotos —, a busca pela harmonização das mãos dispara nessa época de casamentos”, finaliza a dermatologista.

Leia + sobre Famosos, artes e música