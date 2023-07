Rarbbie e Latino lançam “Não sou a Barbie Girl”

Raffa Rarbbie e o noivo Latino lançaram a nova música “Não Sou a Barbie Girl” após estrear ao lado dele no hit “Sexy Tango”. A música foi co-composta por Latino e Labarca. O cantor ainda elogiou Rarbbie por sua personalidade livre e empoderada, que inspirou a mensagem de liberdade para todas as mulheres na música.

Antes mesmo do filme Barbie estrelado por Margot Robbie ser lançado, Rarbbie compôs a música com o propósito de levar liberdade para as mulheres, rejeitando os padrões impostos pela sociedade. Segundo a música, ela acredita que as mulheres não devem ser encaixadas em estereótipos e que podem ser quem quiserem ser, do jeito que quiserem e quando quiserem.

O lançamento aborda a necessidade de romper com padrões que prejudicam as mulheres emocionalmente, levando-as ao pico de ansiedade e depressão. Ao usar a figura icônica da boneca Barbie como metáfora, a música traz uma mensagem empoderadora em forma de arte.

O lançamento da música também trouxe à tona lembranças do sucesso de “Barbie Girl”, do grupo AQUA.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP