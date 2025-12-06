Lauana Prado celebra mais um marco em sua trajetória. Transcende, seu álbum de músicas autorais e já com 517 milhões de streams no Spotify, aparece na 9ª posição no ranking dos álbuns mais ouvidos no Spotify Brasil em 2025, consolidando a artista como a única mulher brasileira presente no Top 10 da plataforma este ano.
A força do projeto também se reflete nos singles: “Saudade Burra”, parceria com Simone Mendes, foi a 11ª música mais ouvida no Spotify Brasil em 2025 e já ultrapassa 158 milhões de plays na plataforma. A faixa, que permanece no Top 50 do Spotify desde a estreia do álbum em março deste ano, também concorre ao Prêmio Multishow na categoria Sertanejo do Ano.
“Receber essa notícia foi uma surpresa muito bonita. Transcende é um álbum de músicas autorais que me trouxe inúmeras alegrias — inclusive a indicação ao Grammy. Muito obrigada a cada fã que deu play e fez parte dessa conquista”, celebra Lauana.
Com números expressivos, reconhecimento crítico e presença constante nos principais rankings da plataforma, Transcende reafirma o momento sólido de Lauana Prado e seu impacto na música brasileira contemporânea.
Sobre o álbum Transcende Lauana Prado
Gravado em São Paulo diante de um público de mais de 8 mil pessoas, Transcende reúne 12 faixas e conquistou uma das maiores estreias globais no Spotify ao entrar no “Top Albums Debut Global”. No Brasil, figurou entre os três álbuns mais ouvidos na semana de lançamento. O projeto também rendeu a Lauana uma indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja e o prêmio de “Melhor Lançamento Sertanejo” no 32º Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.
Entre os destaques, além de “Saudade Burra” (com Simone Mendes), que segue entre as faixas mais executadas do país, os singles “Sombra Desconhecida” (com Zé Neto & Cristiano) e “Kamasutra” também alcançaram o Top 50 do Spotify Brasil, enquanto “Bar de Bairro” entrou para o Top 100 da plataforma.
