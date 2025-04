O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando estudos visando aprimorar o trânsito na rotatória localizada no encontro da Avenida Europa com a Rua Carioba. No documento, o parlamentar relata que tem recebido várias reclamações de motoristas sobre o trânsito em horários de pico.

“A Avenida Europa dá acesso à Avenida do Compositor, sendo que essas vias públicas são muito utilizadas pelos moradores dos bairros Parque Residencial Jaguari, Parque Nova Carioba, Jardim Esplanada e Cariobinha. Além disso, a Rua Carioba também tem um fluxo intenso de veículos, especialmente dos moradores do bairro Cordenonsi e do condomínio Ipês Amarelos”, aponta Leco.

O autor pergunta no requerimento se existem estudos elaborados pela prefeitura para a alteração de trânsito na rotatória e se é possível reforçar a sinalização de trânsito e instalar mecanismos de segurança como semáforo, lombada, tachões ou placas. Pergunta ainda a previsão para a execução das medidas sugeridas. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 29. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Já a vereadora Leonora Périco (PL) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a criação da Carteira de Identidade da Pessoa com Epilepsia (CIPE) em Americana. De acordo com a parlamentar, o objetivo da proposta é garantir o atendimento preferencial das pessoas com epilepsia nos estabelecimentos públicos e privados do município.

“A implantação da carteira ajudará diretamente no convívio do paciente, permitindo um atendimento adequado e personalizado, garantindo a integração necessária voltada para o paciente em filas preferenciais, além da acessibilidade necessária para frequentar escolas e o exercício do direito a acompanhante de livre escolha nos estabelecimentos de saúde”, defende.

No texto do projeto, Leonora estipula que a carteira será confeccionada na cor roxa e fornecida através de solicitação protocolada no site da prefeitura de Americana, mediante apresentação de laudos médicos que comprovem o diagnóstico.

“Este projeto nasce do compromisso com a inclusão e o respeito à dignidade de quem convive com a epilepsia. A CIPE e os programas de saúde e educação continuada representam um passo fundamental para garantir acolhimento, segurança e prioridade no atendimento às pessoas com epilepsia em Americana”, conclui a vereadora. O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Por sua vez, o vereador Dr. Wagner Rovina (PL) recebeu ofício da secretaria municipal de Saúde em resposta a um requerimento de sua autoria em que pediu informações sobre as ações de fiscalização e controle da dengue em locais de risco, como ferros-velhos, borracharias e áreas a céu aberto.

De acordo com o documento, nos últimos seis meses foram registradas 320 notificações, 25 autuações e 450 atendimentos através do SAC. Em todas as ações, segundo a secretaria, são fornecidas orientações educativas, inclusive nas visitas de rotina e mutirões de remoção de criadouros. A prefeitura também informou que há atuação integrada com diversos setores municipais e entidades da sociedade civil, por meio da campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”.

O vereador ressaltou a importância da fiscalização contínua e da colaboração entre os setores públicos. “É fundamental que o poder público atue com firmeza, prevenindo a doença antes que ela se espalhe. A resposta da prefeitura é um passo importante, mas continuaremos atentos à eficácia dessas ações”, ressaltou.