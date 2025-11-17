Leco Soares destina emenda impositiva para ampliação do Espaço TEA no Núcleo de Especialidades

O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou uma emenda ao projeto de lei nº 137/2025, que dispõe sobre a Lei Orçamentária de 2026, com indicação de destinação de recursos através de emendas impositivas do orçamento municipal para investimentos na área de saúde.

A emenda apresentada pelo parlamentar destina R$ 113.368,42 para reformas e ampliação das salas do Espaço TEA, localizado no Núcleo de Especialidades, com o objetivo de aumentar o número de atendimentos e consultas oferecidos a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O Espaço TEA é um serviço essencial para famílias que buscam atendimento e acompanhamento especializado. Com essa emenda, queremos contribuir para que mais crianças e adultos tenham acesso a um ambiente adequado e a profissionais preparados, reduzindo o tempo de espera e ampliando o suporte que o município oferece”, afirma Leco.

As emendas impositivas são ações sugeridas pelos vereadores que devem constar no orçamento municipal. De acordo com a Lei Orgânica, 0,3% da receita corrente líquida do orçamento do município deverá ser aplicada nas indicações feitas pelos parlamentares. Metade deste montante – ou 0,15% do orçamento – deverá obrigatoriamente ser destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Lucas Leoncine pede ampliação de pontos de iluminação em áreas públicas próximas ao CCPA

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou duas indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo melhorias da iluminação em áreas públicas próximas ao CCPA – Centro de Capacitação Profissional do Adolescente, na Avenida Armando Salles de Oliveira, no Jardim Ipiranga.

De acordo com o parlamentar, moradores informaram que a parte da via em frente à instituição e o canto ajardinado próximo são áreas com pouca iluminação, sendo comuns as práticas de vandalismo. “Esse é um local onde os pais costumam aguardar os filhos saírem do CCPA, então é importante que esteja bem iluminado e traga sensação de segurança à comunidade”, disse.

No documento o autor enfatiza a importância da manutenção do espaço arborizado. “É uma das áreas verdes mais bonitas do bairro, principalmente porque são os moradores que fazem a zeladoria, garantindo o plantio de árvores e a conservação. Um espaço que merece receber iluminação adequada para que todos possam usufruir durante todo o dia”, conclui.