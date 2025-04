O vereador Leco Soares (Podemos) reuniu-se nesta quinta-feira (24) com o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, para debater a classificação de Americana como Município de Interesse Turístico (MIT). Participaram do encontro os secretários municipais de Gestão e Convênios, Vinicius Zerbetto, e de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, além da presidente estadual do Podemos Mulher, Alessandra Algarin.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da reunião foi tratar da classificação MIT, concedida pelo governo estadual, que permite que os municípios recebam apoio da secretaria estadual de Turismo para o desenvolvimento de projetos turísticos como sinalizações, melhorias em infraestrutura e promoção turística, além de permitir o acesso a recursos financeiros para investimento em turismo.

Os secretários municipais informaram que a prefeitura de Americana adotou todos os procedimentos necessários e já apresentou a documentação para que a cidade seja reconhecida pela secretaria e relacionada como “Município de Interesse Turístico”.

“Essa classificação é muito importante para o município e por isso pedimos celeridade na avaliação da documentação para que Americana seja certificada o quanto antes como Município de Interesse Turístico. Seguimos trabalhando na busca por recursos que possam contribuir nas mais diversas áreas do município”, comentou Leco.