Os vereadores Leco Soares (Podemos) e Lucas Leoncine (PSD) reuniram-se na quinta-feira (3), na sede do Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC), com o instrutor de orientação e mobilidade, Paulo Parra, a coordenadora, Silmara Pinheiro, o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, o engenheiro José Nilton de Oliveira Filho e a estagiária do setor, Hevelyn Martins.

Na reunião, os representantes da prefeitura e do CPC discutiram a viabilidade da implementação de medidas que visam melhorar a mobilidade de pedestres na região, especialmente entre o terminal de ônibus da região central e o prédio da instituição. “Estivermos mês passado no CPC e conversamos sobre as demandas dos usuários da instituição, que possuem deficiência visual parcial ou total. Nosso mandato buscou intermediar junto ao órgão competente da prefeitura para que as intervenções urbanas sejam implementadas e possam beneficiar a comunidade que utiliza os serviços da CPC, que são gratuitos e muito bem referenciados na cidade”, disse Leoncine.

Foram debatidas intervenções para melhoria da acessibilidade em calçadas, conforme diretrizes estabelecidas pela ABNT 9050, implantação de semáforos sonoros, instalação de piso tátil, construção de passarela e fiscalização da prefeitura para coibir uso de drogas nas proximidades. “Estamos buscando recursos para melhorar a mobilidade urbana e possibilitar que as pessoas com deficiência visual tenham segurança e autonomia para circular pela cidade com dignidade”, finalizou Leco Soares.