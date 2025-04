O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a instalação de iluminação pública na quadra de areia localizada na Praça Manoel Rodrigues Moreira, no bairro Parque Novo Mundo.

No documento, o parlamentar relata que frequentadores da praça solicitaram iluminação na quadra visando permitir a utilização do espaço no horário noturno. “Isso irá aumentar as possibilidades de prática de esportes, atividades físicas e lazer para os moradores da região”, ressalta Leco.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, dia 29), e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.