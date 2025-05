O vereador Leco Soares (Podemos) participou na terça-feira (29), em Brasília, de uma reunião com a com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, a deputada federal Renata Abreu (Podemos/SP) e profissionais do Centro de Química Medicinal da Unicamp (CQMED), que realiza estudos aprofundados sobre disfunções neuropsiquiátricas relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O objetivo do encontro, que reuniu especialistas e lideranças políticas, foi buscar apoio do Ministério para viabilizar recursos que impulsionem avanços na área e para fortalecer as pesquisas realizadas no Centro, unindo ciência e gestão pública.

Também participaram da reunião o senador Inácio Arruda, o prefeito de Campinas, Dario Saadi, os vereadores de Campinas, Eduardo Magoga e Débora Palermo, de Rio Claro, Emílio Cerri, os cientistas do CQMED da Unicamp, Italo Silva e Dra. Klatin Massirer, e a fonoaudióloga e psicopedagoga Luciana Reolon.

Durante o encontro, a equipe do CQMED demonstrou os esforços no desenvolvimento de pesquisas sobre moléculas capazes de reverter uma condição de autismo por meio de terapia gênica.

A ministra e o corpo técnico do ministério receberam o pedido para análise e informaram que irão verificar a possibilidade de investimentos no Centro. “Fomos à Brasília para apresentar o trabalho realizado pela equipe da Unicamp e solicitar que o Ministério encaminhe verbas que possibilitem a continuidade da pesquisa, que pode contribuir para reverter algumas condições do autismo. O trabalho realizado pela equipe do CQMED é sensacional e precisa de investimentos para que possa continuar acontecendo”, comentou Leco.