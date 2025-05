O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana que altera dispositivos da Lei Municipal nº 6.607, que autoriza o Poder Executivo a instituir o uso do Cordão de Girassol como instrumento auxiliar de orientação, para identificação de pessoas com deficiência oculta.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é incluir na legislação o uso do Cordão de Tulipa Vermelha, como instrumento auxiliar e facilitador para a identificação dessas pessoas, que tem uma doença neurológica degenerativa e do Cordão de quebra-cabeça, um símbolo internacional de conscientização e apoio ao autismo, utilizado como meio de identificação das pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

“É importante reforçar o cuidado e o respeito, principalmente em relação às necessidades e atenção às dificuldades enfrentadas pelos portadores da Doença de Parkinson, em locais de maiores fluxos de pessoas”, afirma Leco

No texto do projeto, o vereador propõe que o “Cordão Tulipa Vermelha” tenha uma faixa estreita de tecido, na cor branca, estampado com tulipas vermelhas, podendo ainda ter um crachá com as informações úteis, a critério do portador ou dos seus responsáveis. Além disso, também inclui a possibilidade do uso do “Cordão de quebra-cabeça”, um símbolo internacional de conscientização e apoio ao autismo, utilizado como meio de identificação das pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.