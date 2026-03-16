Iniciativa atendeu a mais de 15 mil alunos no município formando valores e esporte ao mesmo tempo; vínculo com Prefeitura não foi renovado

Após mais de duas décadas de dedicação à formação de jovens cidadãos, as aulas de karatê da Kyōdo-Kai deixaram de integrar a grade curricular das 11 escolas municipais de Nova Odessa. O encerramento ocorre devido à não renovação do vínculo entre a empresa e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O projeto, que se tornou referência educativa na região, possui uma essência profundamente familiar. A história começou com a visão de Ernesto Taro Nisibara, pioneiro que difundiu a arte marcial no município há 43 anos. Inspirado por seu avô, vindo de Okinawa (berço do karatê no Japão), Taro idealizou a inserção da modalidade nas escolas ainda na década de 90, concretizando o sonho em 2002.

Iniciativa

Ao longo dos anos, a iniciativa consolidou-se sob a gestão da família Nisibara:

* Ernesto Taro Nisibara: Pioneiro e idealizador do projeto.

* Renata Keiko Nisibara Polezi: Professora e Coordenadora Estratégica.

* Elezet Marques Nisibara e Daniel Hiroshi Nisibara: Parte fundamental do corpo docente e do suporte ao projeto.

O que começou como uma atividade complementar em 2002 a 2005 no contra turno, extra oficial de 2006 a 2012 e passou a integrar a grade curricular oficial em 2013. Estima-se que, nesse período, entre 15 e 20 mil alunos tenham passado pelos tatames escolares. Inicialmente focado nos alunos de 3º ao 5º ano, o sucesso foi tamanho que a disciplina foi expandida para o 1º e 2º anos das escolas de tempo integral.

Propósito

“O propósito sempre foi a conscientização através do corpo e emoções, pautada em conceitos como caráter, fidelidade à razão, esforço, respeito e autocontrole”, explica Taro. “São valores éticos que compõem um cidadão, indo muito além do esporte”, destaca.

Reconhecido com o título de Cidadão Novaodessense pela Câmara Municipal, Ernesto Taro Nisibara destaca que o projeto atravessou quatro gestões municipais, deixando um legado socioemocional incontestável.

Decisão

A coordenadora Renata Keiko reforça que o término do vínculo não foi uma decisão da família ou da Kyōdo-Kai. “É um ciclo que se encerra contra a nossa vontade, mas com o sentimento de dever cumprido. Já demos aulas para pais e mães que, anos depois, viram seus filhos trilharem o mesmo caminho conosco. Foi emocionante”, relata.

Apesar do encerramento do ciclo na rede municipal e da conclusão das participações em competições: Nacionais, Internacionais, Jogos Regionais e Abertos, que foram de 1984 a 2015, a família Nisibara reitera que o legado da Kyōdo-Kai permanece vivo em Nova Odessa.

Formação

O trabalho de formação e preservação da tradição do Karate-Do continua agora através de uma parceria estratégica com a Academia Dojo Bushin. É neste novo espaço que, Renata Keiko, segue dedicada a transmitir os valores de respeito, disciplina e caráter que marcaram a história da família e da arte marcial na cidade ao longo das últimas décadas.

A reportagem do Novo Momento entrou em contato com a Prefeitura de Nova Odessa , através da Diretoria Municipal de Comunicação, para saber o motivo da não renovação do projeto e quais informações podem ser fornecidas. No entanto, até o fechamento da matéria não houve retorno do pedido.