Leila quer o Palmeiras disputando os principais campeonatos de 2025 com força. De quebra, ela não quer que seu time faça feio no grande Mundial de Clubes, que vai ser disputado em julho nos Estados Unidos.

E parece que a ‘dona’ do Palmeiras resolveu abrir o cofre para que o ano que vem seja de mais glórias para o Verdão do que foi 2024. Este ano, o alviverde ficou apenas com o Paulistão e a vice do Brasileirão.