Leilão da Caixa tem destaque para imóvel em Americana

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, está promovendo um leilão online até o dia 30 de novembro, no qual serão disponibilizados 350 imóveis com descontos de até 80% de redução, em relação ao valor de mercado. Os interessados podem participar efetuando lances diretamente no site https://globoleiloes.com.br/.

Entre as oportunidades imobiliárias no leilão estão casas, apartamentos, terrenos, galpões, estabelecimentos comerciais e outros. “A variedade de opções proporciona uma oportunidade única para investidores e pessoas interessadas em adquirir propriedades residenciais e comerciais em diferentes regiões do Brasil”, explica Cirlei Balbino da Silva, leiloeira com mais de 20 anos de experiência, responsável por esta edição.

Ao todo serão comercializados 350 imóveis espalhados pelos seguintes estados: Alagoas (5); Amazonas (2); Bahia (11); Ceará (8); Distrito Federal (3); Espírito Santo (1); Goiás (48); Maranhão (7); Mato Grosso (1); Mato Grosso do Sul (3); Minas Gerais (20); Pará (7); Paraíba (5); Paraná (7); Pernambuco (15); Piauí (9); Rio de Janeiro (44); Rio Grande do Norte (17); Rio Grande do Sul (33); Rondônia (1); Roraima (1); Santa Catarina (9) e São Paulo (84); Sergipe (6); e Tocantins (1).

Destaques no Nordeste

Em Maceió (AL), se destaca um apartamento com uma área privativa de 41,59m², contendo dois dormitórios, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance inicial a partir de R$167,1 mil. Em Teresina (PI), a atenção fica no apartamento de 75,94m², composto por dois dormitórios e uma vaga de garagem, disponível a partir de R$390 mil.

Em Extremoz (RN), a oportunidade é para quem busca uma casa com 70m² de área privativa, composta por uma sala, dois quartos, uma cozinha, uma vaga de garagem, área de serviço e um banheiro, com lance inicial de R$107,5 mil. Já em Pernambuco (PE), um apartamento está disponível por R$ 223,3 mil, abrangendo uma área total de 71,5m², equipado com três quartos, sala, cozinha, uma varanda e dois banheiros.

Norte

Em Ananindeua (PA), a oportunidade para aquisição é de uma casa com 70m² de área privativa, contendo três quartos, área de serviço, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com um lance inicial atrativo de R$221 mil. Na cidade de Manaus (AM), um apartamento com 41,46m² de área privativa, composto por dois quartos, sala e cozinha, encontra-se disponível para lances a partir de R$133,1 mil.

Centro-Oeste

Em Goiânia (GO), um apartamento de 64,26m² com dois quartos, sala, cozinha, varanda/sacada, área de serviço e dois banheiros, começando com um lance de R$130 mil. Outro destaque é um apartamento em Campo Grande (MS) com 39,96m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem, disponível a partir de R$162,5 mil.

Já em Cuiabá (MT), há uma oportunidade para quem busca um apartamento de 44,13m², contendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e uma vaga de garagem, com lance inicial de R$185 mil.

Sudeste

Em Americana (SP), destaca-se um apartamento com 38,92m² de área privativa, composto por dois quartos, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com lance mínimo de R$204,4 mil. Em Areal (RJ), há um apartamento com área de 63,74m² disponível a partir de R$189 mil, com dois quartos, sala, cozinha, uma vaga de garagem e área de serviço.

Na cidade de Campo Belo (MG), encontra-se uma casa com 195,15m² de área privativa, apresentando três quartos, sala, cozinha, duas varandas, três vagas de garagem, área de serviço, dois banheiros e lavabo. Essa propriedade pode ser adquirida a partir de R$492 mil.

Sul

Em Pelotas (RS), uma casa com 38,07m² de área privativa está disponível. O imóvel oferece dois quartos, sala, cozinha e área de serviço, com um valor inicial de R$190 mil. Outra opção é um apartamento de 43,8m², composto por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, localizado em Palhoça (SC), com lance inicial de R$210 mil.

Na cidade de Porto Alegre (RS), destaca-se um apartamento com 92,17m² de área, apresentando três quartos, sala, cozinha, vaga de garagem, dois banheiros, com um lance inicial de R$360 mil.

A primeira etapa do leilão acontece dia 30 de novembro, seguida pela segunda fase no dia 7 de dezembro. É válido destacar que é possível utilizar o FGTS como meio de financiamento, mas é fundamental atentar-se às condições específicas de pagamento associadas a cada lote.

Mais notícias da cidade e região