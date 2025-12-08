Santander leiloa mais de 350 imóveis com lances a partir de R$ 27 mil

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realizará o último Leilão de Imóveis residenciais, no ano de 2025, o evento será no dia 15 de dezembro, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados mais de 350 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos, imóveis comerciais em diversos Estados.

Os imóveis estão localizados nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Os lances iniciais partem de R$ 27 mil e vão até R$ 3,2 milhões.

Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista ou financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS – imóveis desocupados para pagamento de parte do sinal – mínimo de 10%) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

Destaques:

São Paulo (SP): Apartamento Duplex, com área útil de 645m², com 05 vagas de garagem, no Bela Vista. O lance inicial será de R$ 3,2 milhões;

São Paulo (SP): Apartamento Duplex, com área privativa de 214m², com 02 vagas de garagem, no Campo Belo. O lance inicial será de R$ 1,2 milhão;

São Paulo (SP): Apartamento (Cobertura – Duplex), com área privativa de 205m², com 03 vagas de garagem, na Vila Monumento. O lance inicial será de R$ 830 mil;

São Paulo (SP): Apartamento, com área útil de 72m², com 01 vaga de garagem, no Jardim das Acácias. O lance inicial será de R$ 431 mil;

São Paulo (SP): Apartamento, com área privativa de 49m², com 01 vaga de garagem, na Vila Califórnia. O lance inicial será de R$ 201 mil;

São Paulo (SP): Casa, no Conjunto Residencial Butantã, Bairro Butantã. O lance inicial será de R$ 438 mil;

Praia Grande (SP): Apartamento, com área útil de 176m², com 03 vagas de garagem, no Canto do Forte. O lance inicial será de R$ 1,3 milhão;

Peruíbe (SP): Casa, no Parque Balneário Oasis. O lance inicial será de R$ 474 mil;

São Bernardo do Campo (SP): Apartamento, com área privativa de 225m², com 03 vagas de garagem, no Centro. O lance inicial será de R$ 1,2 milhão;

Sumaré (SP): Casa, no Jardim Macarenko. O lance inicial será de R$ 589 mil;

Caieiras (SP): Casa, no Bairro Laranjeiras. O lance inicial será de R$ 499 mil;

Vargem Grande Paulista (SP): Casa, no Condomínio Residencial San Diego. O lance inicial será de R$ 581 mil;

Brasília (DF): Apartamento, com área privativa de 65m², com 01 vaga de garagem, Águas Claras. O lance inicial será de R$ 339 mil;

Goiânia (GO): Apartamento, com área privativa de 161m², com 02 vagas de garagem, no Jardim Goiás. O lance inicial será de R$ 887 mil;

Campo Grande (MS): Casa, no Condomínio Residencial Damha II. O lance inicial será de R$ 3,1 milhões;

Dourados (MS): Casa, na Vila Planalto. O lance inicial será de R$ 3,2 milhões;

Paulista (PE): Casa, no Bairro Maria Farinha. O lance inicial será de R$ 1,5 milhão;

Rio de Janeiro (RJ): Apartamento com área construída de 111m² (privativa + comum), no Engenho Novo. O lance inicial será de R$ 428 mil.

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com.br/ e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis: www.santanderimoveis.com.br. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão exclusivo de imóveis residenciais e comerciais

Data: 15/12

Horário: 10h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML3 2811

Quantidade: 350+

Pagamento: À vista, ou financiamento em até 420 meses para imóveis residenciais.