Prefeito destacou o legado de Elsio Boccaletto na Coden e a dedicação de 28 anos de Shirley Barbosa, que teve seu nome eternizado na sede da Promoção Social

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, vem agradecer e reconhecer os relevantes serviços prestados ao município por dois profissionais que deixaram seus cargos esta semana: Elsio Boccaletto, até então Presidente da Coden Ambiental, e Shirley Barbosa, que estava atuando como Diretora de Gestão Social e Cidadania.

Elsio Boccaletto dirigiu a concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, a Coden Ambiental, a partir de 2021. Em sua gestão, a empresa alcançou grandes avanços. Além de investimentos importantes na infraestrutura hídrica do município, esse período foi marcado pelo primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação da ARES-PCJ e por um produtivo relacionamento institucional.

Shirley Barbosa também teve papel fundamental para a comunidade novaodessense. Sua saída marca o fim de uma era na Diretoria de Gestão Social e Cidadania. Residente em Nova Odessa desde a infância, Shirley ingressou no serviço público municipal em março de 1997, dedicando mais de 28 anos à assistência social.

Como forma de eternizar sua imensa contribuição, o prefeito Leitinho fez uma justa homenagem a ela em seu primeiro mandato, com a denominação do prédio próprio da diretoria, inaugurado em junho de 2024, com o nome “Shirley Barbosa”.

“Em nome de todo o governo municipal, expresso nossa profunda gratidão ao Elsio e à Shirley. São profissionais de diferente formação e atuação, mas com o mesmo compromisso: servir bem a nossa cidade. Aos dois, nosso muito obrigado pelo trabalho realizado e os melhores votos para o futuro”, destacou o prefeito.

A Prefeitura segue com o processo de transição para os novos responsáveis pelas pastas, garantindo a continuidade dos serviços públicos.