O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) participou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), na última sexta-feira (9) do 1º Encontro “Deputado Dalben Conecta SP ao Mundo – Intercâmbio Índia”. Promovido pelo deputado estadual Dirceu Dalben com as presenças de empresários, lideranças e prefeitos, o encontro teve o objetivo de fomentar o intercâmbio econômico e institucional entre municípios paulistas e a Índia.

O evento reuniu cerca de 100 representantes de municípios paulistas e do setor empresarial, além da presença do cônsul-geral da Índia, Hansraj Singh Verma, do cônsul comercial Preetham Shivamurthy e do representante da Câmara de Comércio Índia-Brasil-São Paulo, Pedro Oliveira.

Em sua fala, Leitinho apontou as diversas vantagens estratégicas de Nova Odessa, como sua localização e condições logísticas privilegiadas, mão de obra regional altamente qualificada, Economia forte e diversificada e apoio da própria gestão municipal aos empreendedores. E garantiu: “Nova Odessa está de portas abertas para novas parcerias e investimentos.”

“Nova Odessa está no coração da RMC (Região Metropolitana de Campinas), com acesso às melhores rodovias do Brasil, ao Aeroporto de Viracopos e ao Porto de Santos. Temos terrenos (privados) e galpões industriais prontos para locação em grande quantidade, grandes empresas, incentivos fiscais e o principal, que é uma Prefeitura disposta a agilizar e apoiar os empresários a se instalarem na cidade, com vontade de crescer junto com quem acredita no desenvolvimento sustentável e na inovação”, salientou Cláudio Schooder.

“Nosso objetivo foi reunir na Alesp os setores produtivos, como Indústria e Comércio, para discutir os interesses das cidades paulistas e possibilidades de comércio com a Índia, um país continental. Temos grandes oportunidades e uma via de mão dupla: o investimento indiano no Brasil e o brasileiro na Índia. Precisamos dessas parcerias, e São Paulo é a grande locomotiva brasileira. Agradeço a todos participantes, agradeço ao Consulado Indiano e contem sempre com nosso mandato”, afirmou o deputado Dirceu Dalben.

O encontro

Durante o encontro, foram apresentadas oportunidades de cooperação em áreas como Tecnologia e Inovação, Agronegócio, Logística e Infraestrutura, Indústria Farmacêutica e Biotecnologia, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Energias Renováveis, Educação e Saúde. A organização iniciativa abriu espaço para que prefeitos, vereadores e secretários municipais apresentassem seus municípios aos diplomatas indianos.

O cônsul-geral da Índia destacou o potencial de parcerias estratégicas. “É uma honra estar aqui para discutir possibilidades e oportunidades de aprimoramento dos negócios bilaterais entre Brasil e Índia, países embora separados pelo oceano, estão unidos por princípios compartilhados e por um crescente compromisso com a parceria econômica. O talento e a inovação indiana podem se unir aos pontos fortes brasileiros para criarmos um futuro de possibilidades mútuas”, destacou Hansraj Singh Verma.

Ele apontou também os principais pilares da Economia indiana, como a produção agrícola, a Indústria Farmacêutica e o setor de Tecnologia da Informação, além da posição da Índia como membro dos BRICS e o 9º maior parceiro comercial do Brasil, com uma população de 1,4 bilhão de pessoas.

O encontro com os diplomatas da Índia integra uma agenda contínua de reuniões internacionais promovidas pelo mandato do deputado Dirceu Dalben, fortalecendo ainda mais o trabalho municipalista realizado diariamente em busca de mais qualidade de vida e justiça social para todos.